France-Villani installe un duel avec Griveaux pour ravir Paris

* Meeting en présence de Mahjoubi et Lebreton

* Le député mathématicien veut agir avec "énergie et rigueur"

* Le commission d'investiture de LaRem tranchera sous peu

par Elizabeth Pineau

PARIS, 4 juillet (Reuters) - Cédric Villani a renforcé jeudi son image d'outsider de choix pour l'investiture de La République en marche (LaRem) en vue des élections municipales de 2020 à Paris avec un meeting à même d'égratigner le favori Benjamin Griveaux.

A l'approche du grand oral de la commission d'investiture de LaRem, mardi, avec proclamation du vainqueur le lendemain, le député mathématicien a réuni quelque 800 personnes dans un théâtre parisien, au lendemain du ralliement sous sa bannière de l'ancien secrétaire d'Etat Mounir Mahjoubi.

"Villani à Paris" a lancé le public à celui qui prône "le plus grand rassemblement possible pour transformer la capitale". Ville "dure à vivre", Paris a selon lui besoin de voir ses problèmes résolus "avec ambition, énergie et rigueur".

"Le bazar parisien actuel, si considérable soit-il, ne m'effraie pas plus qu'un autre", a souligné sur scène, dans un long discours détaillé, celui qui dirigea l'Institut Poincaré.

Le député à la lavallière dont la détermination, les convictions écologistes et la fraîcheur en politique commencent à faire mouche dans l'opinion a notamment proposé l'extension de Paris aux communes limitrophes, la création d'un poste de conseiller écologique et d'un adjoint au bien-être animal. Il se voit aussi en "maire bâtisseur de liens". "Mettez les énergies ensemble et il en sortira de belles choses", a-t-il lancé.

Fort de ses rencontres de campagne, que ce noctambule a menée jour et nuit, il a dit vouloir "encourager tous les élans, faire entendre toutes les voix et toutes les complaintes, et donner aux ambitions les moyens de se réaliser."

En préambule, l'élu de l'Essonne a raconté son parcours de "bon élève" monté à Paris, où "l'étudiant timide s'est transformé en animal social", puis en chercheur, "jusqu'à la médaille Fields, qui a changé ma vie." Sa tenue originale ? "Mes chers amis je ne changerai pas, on ne transige pas avec ce qu'on est. Et son identité, il faut la porter fièrement."

Avant lui sur scène, Mounir Mahjoubi a dit "l'évidence qu'il fallait continuer ensemble". "Je suis, ce soir, un soutien de Cédric Villani", a dit l'ancien secrétaire d'Etat.

FRONT "ANTI-GRIVEAUX"

Actif depuis des mois, le front "anti" Benjamin Griveaux - plus connu, plus proche d'Emmanuel Macron et soutenu par nombre de cadres parisiens de LaRem - s'est encore étoffé avec la présence au meeting de Cédric Villani d'une autre candidate à l'investiture, Anne Lebreton, élue du IVe arrondissement.

Le député écologiste Matthieu Orphelin, un proche de l'ex-ministre Nicolas Hulot, a fait diffuser un message de soutien par écran interposé.

Outre Benjamin Griveaux, Cédric Villani et Anne Lebreton, Hugues Renson et Antonio Duarte feront face à la commission d'investiture, où ne siège aucun élu parisien.

Le calendrier de désignation est maintenu à ce stade, a dit à Reuters un responsable de LaRem, alors que certains plaident, comme Hugues Renson, pour reporter les échéances après l'été.

Mardi matin sur BFM TV, Cédric Villani a juré fidélité à Emmanuel Macron tout en tendant la main à des candidats à la mairie hors parti, Gaspard Gantzer et Pierre-Yves Bournazel.

"Sensible à la démarche" du député, Gaspard Gantzer réaffirme son indépendance tout en assurant qu'il parle à tout le monde et rappelant "qu'à la fin, il faudra rassembler."

"Benjamin dit 'Ralliez-vous à mon panache'. Cédric s'y prend mieux en parlant de travailler ensemble, sur le fond", a dit à Reuters l'ancien conseiller de François Hollande. "Si j'étais à la place de la CNI, je me donnerais un peu de temps car là, on a deux trains qui foncent l'un vers l'autre, en oubliant un peu les problèmes des Parisiens."

Selon un sondage BVA publié fin juin, Cédric Villani et Benjamin Griveaux battraient tous deux la maire socialiste, Anne Hidalgo, au premier tour avec chacun 25% des voix.

Le parti d'Emmanuel Macron nourrit de grandes ambitions dans la capitale après avoir réalisé de bons scores à tous les scrutins depuis deux ans, européennes du 26 mai comprises.

