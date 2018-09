France-Wauquiez mal classé parmi les dirigeants de droite-Ifop

PARIS, 9 septembre (Reuters) - Le président des Républicains (LR), Laurent Wauquiez, figure en dernière position d'une liste de personnalités incarnant le mieux la droite, derrière Alain Juppé, Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche.

Seules 41% des personnes interrogées estiment que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes représente bien la droite, un chiffre qui le place à égalité avec le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan mais derrière tous ses rivaux.

Plus de la moitié des sondés (52%) portent le même avis sur Xavier Bertrand, électron libre depuis son départ de LR en décembre dernier, et 46% sur Valérie Pécresse, qui joue sa propre partition au sein du principal parti de droite.

Alain Juppé et Nicolas Sarkozy recueillent chacun 58% d'avis favorables, le Premier ministre Edouard Philippe, sans affiliation partisane depuis son accession à Matignon, 46% et la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen 42%.

Laurent Wauquiez est devancé par Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, les deux présidents de régions les plus susceptibles de lui faire de l'ombre à droite, jusque dans le coeur des seuls sympathisants LR, avec 59% contre 62% pour l'une et 70% pour l'autre.

Tenant d'une ligne droitière, il a été confortablement élu par les adhérents de son parti en décembre 2017, avec près 75% des voix, mais il n'avait face à lui ni Xavier Bertrand, ni Valérie Pécresse, tous deux ayant renoncé à se présenter.

Cette enquête a été réalisée les 6 et 7 septembre par questionnaire auto-administré en ligne auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. (Simon Carraud, édité par Danielle Rouquié)