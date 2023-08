Paris (awp/afp) - Les créations d'entreprises en France ont bondi de 4,4% en juillet par rapport au mois précédent, tirées par les micro-entrepreneurs, a indiqué l'Insee vendredi.

Le nombre de nouvelles immatriculations d'entreprises a atteint 90'115 le mois dernier, dont 57'780 micro-entreprises (+4,4%) et 32'335 entreprises classiques (+2,5%), a précisé l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables, ces créations ont notamment augmenté de 17,5% dans les transports et l'entreposage et de 5,8% dans les services aux ménages. Elles ont progressé dans tous les secteurs.

Sur trois mois, de mai à juillet, les créations d'entreprises en données brutes ont augmenté de 0,5% par rapport à la même période un an plus tôt, ici aussi tirées par les micro-entreprises.

Idem sur les douze derniers mois, d'août 2022 à juillet 2023, avec une hausse de 1,7% des créations d'entreprises.

En juin, les nouvelles immatriculations avaient augmenté de 2,5% sur un mois, après une baisse de 3,1% en mai.

L'Insee a une nouvelle fois mis en garde contre la fragilité des données sur les créations d'entreprises recueillies depuis le début de l'année en raison de la mise en place par le gouvernement du guichet unique des formalités d'entreprises, appelant à considérer les évolutions "avec une grande prudence".

