France: contraction de l'activité du secteur manufacturier en juillet (Markit)

Paris (awp/afp) - L'activité du secteur manufacturier français s'est contractée en juillet, la production enregistrant son plus fort repli depuis trois mois avec une baisse parallèle du volume des nouvelles commandes et des prix d'achat, selon l'indice PMI publié jeudi par la société IHS Markit.

"Après la légère reprise observée en juin, les dernières données PMI mettent en évidence une nouvelle contraction du secteur manufacturier français", rapporte Eliot Kerr, économiste à IHS Markit, cité dans un communiqué.

L'indice composite PMI, qui mesure la performance globale du secteur sur la base d'un panel de 400 entreprises opérant en France, a atteint 49,7 points en juillet, contre 51,9 points le mois précédent, précise Markit.

Un niveau inférieur à 50 points signale un repli de l'activité, tandis qu'une valeur supérieure à cette limite traduit une expansion.

"Ces résultats décevants résultent notamment d'un retour à la baisse des niveaux de production et du volume global des nouvelles commandes", explique M. Kerr.

Si l'activité ne s'est que "légèrement repliée" au cours du mois selon le cabinet d'analyse, le taux de contraction a toutefois atteint son plus haut niveau depuis trois mois.

La diminution des nouvelles commandes reçues par les fabricants français s'explique par un retour à la baisse des exportations, attribué par certains sondés à la "faiblesse persistante de l'industrie automobile".

Le volume des achats des fabricants français a de son côté reculé pour la quatrième fois au cours des cinq derniers mois. Cette baisse, "modérée", est la plus forte depuis près de trois ans, d'après Markit.

L'enquête souligne par ailleurs une première baisse des prix des achats des entreprises depuis mai 2016, attribuée notamment à une diminution du prix des matières premières. Conjuguée à une nouvelle hausse des prix de vente des fabricants, elle a permis d'alléger les pressions sur les marges bénéficiaires, précise Markit.

Comme au mois de juin, le degré de confiance des fabricants continue toutefois d'afficher son plus bas niveau depuis décembre 2018.

"L'activité achats des fabricants français ayant enregistré son plus fort recul depuis près de trois ans et les entreprises ayant réduit leurs effectifs pour la première fois depuis décembre 2018, les chances d'une reprise prochaine de la croissance semblent compromises et les faibles performances de l'industrie devraient continuer de peser sur l'économie du pays", estime M. Kerr.

