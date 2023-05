Paris (awp/afp) - Le déficit commercial de la France sur les biens s'est nettement réduit en mars, tombant à 8,4 milliards d'euros, soit "son niveau le moins dégradé depuis plus d'un an et demi", ont indiqué les douanes mardi.

Le déficit commercial pour février a pour sa part été revu en forte baisse par rapport aux précédentes estimations, à 9,9 milliards d'euros au lieu de 11 milliards d'euros.

En mars, le solde commercial de la France a "continué de s'améliorer nettement, de +1,5 milliard d'euros après +2,4 milliards en février, pour s'établir à -8,4 milliards d'euros, son niveau le moins dégradé depuis plus d'un an et demi", notent les douanes.

Sur douze mois glissants, le solde commercial français "se redresse" pour atteindre 159,7 milliards d'euros.

"En mars, toutes les grandes composantes de la balance commerciale de la France s'améliorent", relèvent les douanes, soulignant notamment que "le solde énergétique continue de s'améliorer sous l'effet de la baisse des importations d'énergie, les exportations d'énergie restant stables ce mois-ci".

Au total, les importations ont poursuivi leur baisse "pour atteindre 59,3 milliards d'euros", alors que "dans le même temps, les exportations sont en hausse et s'établissent à 50,9 milliards d'euros", est-il précisé.

De son côté, la Banque de France (BdF) a rapporté mardi qu'en mars, le déficit des transactions courantes était devenu "excédentaire de 1,4 milliard d'euros, en amélioration de près de 3 milliards par rapport à février".

afp/buc