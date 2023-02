En janvier 2023, les prix de production de l’industrie française accélèrent sur un mois (+1,6% après +1%), du fait de la forte accélération des prix des produits destinés au marché français (+2,7% après +1,2%), tandis que ceux des produits destinés aux marchés extérieurs se replient (-1,7% après +0,5 %). Sur un an, les prix de production de l’industrie française décélèrent mais continuent d’être en forte hausse : +14,9% après +17,5 %.



Hors énergie, les prix de production de l'industrie française accélèrent sur un mois (+1,1% après une quasi-stabilité en décembre) et sur un an (+9,6% après +9,3%).