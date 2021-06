France et Allemagne proposent un sommet de l'UE avec Poutine-diplomates

BRUXELLES, 23 juin (Reuters) - La France et l'Allemagne ont proposé mercredi que l'Union européenne organise un sommet avec le président russe Vladimir Poutine dans l'espoir d'améliorer les relations avec Moscou, a-t-on appris de deux diplomates, ce qui ouvre la voie à une éventuelle première réunion de ce niveau depuis 2014.

Cette proposition intervient une semaine après le sommet entre le président américain Joe Biden et Vladimir Poutine dans une villa de Genève, en Suisse, et elle illustre les préoccupations de Paris et Berlin sur l'approche, davantage tournée vers des sanctions, adoptée ces dernières années par l'Union européenne à l'égard de la Russie.

"Nous devons avoir une discussion sur la façon de sortir de cette spirale négative (...) mais nous devons avancer unis", a déclaré un haut diplomate européen, ajoutant que certains pays baltes qui se méfient de la Russie pourraient rejeter cette proposition franco-allemande.

On ne sait pas dans l'immédiat si un tel sommet réunirait l'ensemble des dirigeants des Vingt-Sept ou seulement l'exécutif européen. Les sommets entre l'UE et la Russie ont été suspendus après l'annexion russe de la Crimée en 2014.

Il est prévu que les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE discutent en fin de semaine, lors d'un sommet à Bruxelles, d'une nouvelle stratégie pour leurs relations de plus en plus compliquées avec la Russie.

Une personne impliquée dans les préparatifs du sommet a déclaré à Reuters que "l'Allemagne et la France ont donné certaines idées pour le débat sur la Russie lors du sommet de l'UE".

"(La chancelière allemande Angela) Merkel a mentionné auparavant qu'il ne fallait pas que seuls les Etats-Unis dialoguent avec la Russie (et la Chine) au plus haut niveau. La Russie est un voisin. Un tel format existait déjà en 2007 en Finlande", a ajouté cette source.

Dans un document stratégique de la Commission européenne et du service diplomatique de l'UE publié ce mois-ci, il est rappelé que, en dépit d'années de tensions, "l'UE et la Russie ont une responsabilité commune fondamentale pour la paix et la sécurité sur le continent européen".

La Russie est par ailleurs le cinquième partenaire commercial de l'UE, bien que les puissances occidentales l'accusent d'être responsable d'attaques informatiques, de désinformation et d'autres actes malveillants - ce que Moscou dément. L'UE est le principal investisseur étranger en Russie. (Reportage de Robin Emmott et Philip Blenkinsop; version française Hayat Gazzane et Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)