France: fort rebond de l'activité manufacturière en mai

Paris (awp/afp) - L'activité du secteur manufacturier français a fortement rebondi en mai et son taux de croissance "affiche son plus haut niveau" depuis plus de vingt ans, mais les arriérés de production se sont accumulés, prévient mardi le cabinet IHS Markit.

L'indice des acheteurs PMI - qui mesure la performance du secteur sur la base des données recueillies auprès d'un panel de 400 entreprises opérant en France - a atteint 59,4 contre 28,9 en avril. Un indice supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité, tandis qu'un indice inférieur à 50 illustre une contraction.

Le niveau atteint en mai "signale de nouveau une forte amélioration de la conjoncture du secteur manufacturier français, le taux de croissance affichant son plus haut niveau depuis septembre 2000", résume le cabinet.

Entre février et mars, l'indice avait déjà très fortement progressé, passant de 56,1 à 59,3.

"L'assouplissement des mesures visant à endiguer la pandémie de Covid-19 a entraîné une nouvelle amélioration marquée de la conjoncture dans le secteur manufacturier français en mai, les croissances de la production et des nouvelles commandes s'étant en effet accélérées par rapport au mois précédent", indique le cabinet dans son communiqué.

Il prévient cependant que "bien que les entreprises aient renforcé leurs effectifs afin de répondre à l'augmentation de la charge de travail, la forte hausse de la demande et l'engorgement des chaînes d'approvisionnement ont toutefois contribué à une forte accumulation des arriérés de production".

"Le principal défi auquel les entreprises sont à présent confrontées porte sur leur capacité à faire face à la charge de travail, une tâche rendue difficile par les fortes perturbations sur les chaînes d'approvisionnement et les pénuries de matières premières", complète Andrew Harker, économiste chez IHS Markit, cité dans le communiqué.

Selon lui, "on peut s'attendre à une accélération de la croissance de la production au cours des prochains mois, tendance toutefois conditionnée à un allègement des tensions sur les chaînes logistiques, ainsi qu'à de nouvelles créations de postes".

