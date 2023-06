Paris (awp/afp) - L'activité économique française a subi en juin "sa plus forte contraction" depuis plus de deux ans, pénalisée par un retour du repli dans les services tandis que le secteur manufacturier a poursuivi sa baisse, selon l'indice PMI provisoire publié vendredi par l'agence S&P Global.

L'indice Flash composite, qui mesure l'activité du secteur privé, s'est établi à 47,3 en juin, contre une valeur révisée en légère baisse à 51,2 en mai, atteignant un point bas depuis février 2021 et mettant fin à quatre mois consécutifs d'expansion.

S&P Global pointe "une nouvelle détérioration de la demande, notamment en provenance de l'étranger", avec une accélération en juin du volume des nouvelles affaires.

Une valeur supérieure à 50 est synonyme d'expansion, tandis qu'une valeur inférieure à ce seuil est synonyme de contraction.

Ce fort repli de l'indice résulte surtout de la dégradation observée dans le secteur des services (48 en juin contre 52,5 en mai). Parmi les raisons à cette baisse d'activité invoquées dans le cadre de l'enquête, menée auprès d'un panel représentatif de 750 entreprises, figurent l'inflation, le durcissement des conditions financières voire les fermetures d'entreprises.

Amorcée mi-2022, la baisse s'est quant à elle poursuivie pour la production manufacturière (44,2 en juin contre 44,7 en mai).

"Les dernières données PMI flash HCOB sont loin de dresser un tableau de l'économie française aussi encourageant que celui brossé ces derniers mois", a commenté Norman Liebke, économiste à Hamburg Commercial Bank, qui publie l'indice avec S&P Global.

Selon lui, "le risque de voir une récession se matérialiser s'accroît".

La confiance affichée par les entreprises quant à une progression de leur activité au cours des douze prochains mois est également au plus bas. Elle est à son plus faible niveau depuis mai 2020, dans un contexte pourtant marqué en juin par un relâchement des tensions inflationnistes et de croissance des effectifs dans les services.

