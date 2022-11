France: forte hausse des défaillances d'entreprises depuis l'été

Paris (awp/afp) - Les ouvertures de procédures collectives devant les tribunaux de commerce ont augmenté de 66% sur un an pour la période allant du 1er juillet au 31 octobre, a rapporté mardi le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Le niveau des défaillances d'entreprises, qui avait fortement chuté durant la crise du Covid-19 grâce aux mesures de soutien aux entreprises du gouvernement, n'a pour autant pas encore retrouvé son niveau d'avant crise sanitaire.

Sur les quatre derniers mois, le nombre d'entreprises en difficulté devant les tribunaux de commerce s'est ainsi élevé à 12.059, contre plus de 50.000 défaillances annuelles avant la crise sanitaire.

Le Conseil national des greffiers, qui publie son baromètre avec l'institut Xerfi, souligne que "le retournement de la conjoncture est désormais certain" et que face à l'inflation et la faiblesse de l'euro qui dégradent le pouvoir d'achat et affaiblissent la consommation, "les entreprises font face à une demande domestique au ralenti sans prise de relais possible par l'international".

Les écarts sont importants entre secteurs et zones géographiques.

Les ouvertures de procédures collectives ont bondi sur la période de 110% dans les Hauts-de-France ou encore de 90% en Auvergne-Rhône-Alpes, tandis que leur hausse a été limitée à 53% en Ile-de-France.

Au niveau sectoriel, c'est l'hébergement-restauration qui est le plus durement frappé avec un rebond de 124% des défaillances, partant toutefois d'un niveau particulièrement bas, ce secteur ayant été beaucoup protégé par les mesures gouvernementales durant la crise sanitaire.

Les industries manufacturières et extractives connaissent un rebond de 81%, les activités financières et d'assurance de 78% et le commerce de 73%.

Les secteurs les moins touchés par le rebond sont l'agriculture, la sylviculture et la pêche (+20%) et les activités immobilières (+35%).

Toujours sur la même période, les procédures collectives rapportées par les tribunaux de commerce sont à 77,5% des liquidations judiciaires directes, à 20% des redressements judiciaires et à 2,5% des procédures de sauvegarde.

Par ailleurs, le nombre de radiations volontaires progresse de 8% sur un an et leur part augmente pour atteindre près de la moitié du total des radiations.

"Des effets d'aubaine sont apparus avec les aides gouvernementales, permettant aux dirigeants d'entreprises déjà fragiles de se désengager plus favorablement", explique le conseil national des greffiers. Sur quatre mois, près de 50.000 radiations volontaires ont été enregistrées.

Enfin, 22% de l'ensemble des radiations sont des jeunes entreprises créées depuis 2020, dont beaucoup dans les services de livraison à domicile et la vente à distance.

afp/rp