France : hausse de 0,5% des prix à la production en octobre, après +0,3% en septembre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les prix à la production en France ont progressé de 0,5% en octobre sur un mois, après une hausse de 0,3% en septembre, a annoncé vendredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Sur un an en octobre, les prix à la production ont crû de 3,6%, après une hausse de 3,5% en septembre.

Les prix des produits industriels pour le marché français ont augmenté de 0,4% en octobre sur un mois, comme en septembre. Cette hausse est due à l'augmentation des prix des produits du raffinage et des produits des industries extractives, a expliqué l'Insee. Sur un an, ces prix ont crû de 3,9% le mois dernier, soit leur plus forte progression depuis le mois de janvier 2017.

Les prix des produits industriels destinés aux marchés extérieurs ont augmenté de 0,5% en octobre sur un mois, après une hausse de 0,2% en septembre. Sur un an, ils ont progressé de 2,8%, après une hausse de 2,9% en septembre.

