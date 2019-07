France: hausse des défaillances d'entreprises à la fin avril (BdF)

Paris (awp/afp) - Les défaillances d'entreprises cumulées sur douze mois en France ont augmenté de 1,8% à la fin avril par rapport au même mois de 2018, a rapporté vendredi la Banque de France.

En revanche, elles ont diminué de 3% en glissement sur les trois derniers mois (février-mars-avril comparés au trois mois précédents).

A la fin avril 2019, le nombre d'entreprises défaillantes s'élevait à 54.223, avec de fortes progressions dans les secteurs des transports (+12,4%), des conseils et services aux entreprises (+10,4%) et des activités financières et d'assurance (+7,4%).

Dans l'hébergement et la restauration, un secteur potentiellement affecté par la crise des "gilets jaunes", les défaillances progressent de 4,2% sur 12 mois. Mais elles diminuent dans le commerce, un secteur qui aurait également pu être affecté alors que des commerçants des centres-villes avaient rapporté des baisses importantes de leur chiffre d'affaires durant cette crise.

D'autres secteurs enregistrent des baisses du nombre des défaillances d'entreprises, dont l'agriculture (-4,4%), l'information et la communication (-4,2%) et le commerce (-0,7%).

En mai, selon des chiffres encore provisoires communiqués par la Banque de France, les défaillances d'entreprises auraient augmenté de 2,4% sur 12 mois, une hausse tirée une fois de plus par les secteurs des transports (+14,2%) et du conseil et services aux entreprises (+12,2%).

La tendance observée par la banque centrale française pour les mois d'avril et de mai contredit celle relevée pour l'ensemble du deuxième trimestre par le cabinet Altarès, dont une étude publiée mercredi fait état d'une baisse sur un an de 3,1% des défaillances d'entreprises.

Selon Altarès, ces défaillances auraient atteint leur plus bas niveau en France depuis 2008, en dépit des conséquences de la crise des "gilets jaunes" sur certaines sociétés.

afp/rp