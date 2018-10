France : l'Insee abaisse à nouveau sa prévision de croissance pour 2018 à 1,6%

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a de nouveau abaissé jeudi sa prévision de croissance pour l'économie française en 2018, anticipant désormais une hausse de 1,6% du produit intérieur brut (PIB), contre une estimation de 1,7% fournie en juin. En 2017, la croissance française avait atteint 2,3%.

Dans le sillage de l'activité, les créations d'emplois devraient également nettement marquer le pas cette année, prévient l'Insee dans sa dernière note de conjoncture. Au total, 129.000 emplois devraient être créés cette année, à comparer à 342.000 en 2017. Le taux de chômage devrait ainsi reculer à 8,9% à la fin 2018, à comparer à 9% fin 2017 et 8,8% anticipés en juin.

Néanmoins, l'économie française devrait "reprendre du tonus en fin d'année" et croître au même rythme que l'ensemble de la zone euro après un premier semestre "plus difficile que prévu", estime l'institut. Il prévoit ainsi une croissance de 0,5% au troisième trimestre et de 0,4% au quatrième, après les taux de 0,2% enregistrés au premier et au deuxième trimestre 2018.

"Beaucoup d'ingrédients semblent [...] réunis pour contribuer à un retour à meilleure fortune au troisième trimestre. Aux pertes sèches essuyées par les services de transports avec les grèves succéderait un contrecoup avec le retour à la normale de l'activité. Par ailleurs, les immatriculations d'automobiles ont bondi cet été. La consommation repartirait donc, tirée également, au dernier trimestre, par la vive progression du pouvoir d'achat attendue sous l'effet des baisses de cotisations salariales et de la réduction de la taxe d'habitation", indique l'Insee dans sa note.

Pour l'ensemble de la zone euro, l'Insee anticipe désormais une croissance de 2% cette année, après 2,5% en 2017 et 2,1% attendus précédemment.

L'environnement international "reste porteur mais incertain", souligne l'Insee dans son rapport, en citant notamment comme risques les tensions commerciales, les modalités du Brexit et la fragilité de certains pays émergents.

Par ailleurs, l'Insee anticipe une nouvelle accélération de l'inflation en France au troisième trimestre, à 2,2% contre 2% au deuxième trimestre et 1,6% sur les trois premiers mois de l'année, avant un reflux en fin d'année à 1,8%. L'inflation de base, qui a jusqu'à présent accéléré moins rapidement que l'indice global, devrait s'établir à 0,8% au quatrième trimestre, comme sur l'ensemble de l'année 2018.

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; vvenck@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire