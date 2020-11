France : l'Insee anticipe une contraction de 9% à 10% du PIB en 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le produit intérieur brut (PIB) de la France, durement touché par la pandémie de Covid-19, devrait se contracter de 9% à 10% sur l'ensemble de l'année 2020 et il est "assez probable que les situations sanitaire et économique continueront à avoir partie liée, pendant au moins la première moitié de l'année 2021", a indiqué mardi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Dans sa dernière note de conjoncture, l'Insee a souligné que "l'incertitude reste particulièrement importante pour la fin de l'année, tributaire de l'évolution de l'épidémie" et de celle du confinement en décembre. En novembre, l'activité économique devrait accuser une baisse de 13% par rapport à son niveau précédant la crise, estime l'Insee. L'impact économique du reconfinement serait ainsi moindre que celui observé au printemps, en raison de restrictions plus limitées et de l'ouverture des écoles, relève l'institut.

La date de levée des restrictions étant incertaine, l'Insee a retenu trois scénarios pour la fin 2020. Le scénario médian repose sur "un confinement se prolongeant pendant la première quinzaine de décembre, puis [sur] un allègement de certaines mesures pendant la deuxième quinzaine: la perte d'activité serait alors de 8% au quatrième trimestre 2020, par rapport au quatrième trimestre 2019", a indiqué l'Insee. Ce scénario entraînerait une contraction de 4,5% du PIB sur les trois derniers mois de l'année par rapport au troisième trimestre, a ajouté l'institut.

Le scénario le plus favorable anticipé par l'Insee verrait un retour de l'activité économique en décembre à son niveau d'octobre, ce qui impliquerait un recul de 2,5% du PIB sur le trimestre par rapport aux trois mois précédents. "A l'opposé, un scénario plus défavorable serait celui d'un confinement prolongé jusqu'à la fin du mois de décembre, avec in fine une perte d'activité à 9,5% sur le trimestre par rapport au niveau d'avant-crise", selon l'institut. Dans ce cas, la contraction du PIB au quatrième trimestre est estimée à 6%.

Si la première moitié de 2021 devrait rester marquée par la pandémie et ses répercussions, l'institut a néanmoins souligné que "la perspective d'un vaccin, si elle se concrétise, suggère [...] que l'horizon de fin de crise sanitaire pourrait se rapprocher".

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 25; vvenck@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2020 12:01 ET (17:01 GMT)