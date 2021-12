France : l'Insee anticipe une croissance de 0,5% au quatrième trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La croissance du produit intérieur brut (PIB) en France devrait s'établir à 0,5% au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre de 2021, a estimé mardi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans sa dernière note de conjoncture.

Dans le même temps, le taux de chômage baisserait à 7,8% de la population active au quatrième trimestre 2021, après 8,1% au troisième trimestre, et l'emploi salarié augmenterait d'un peu plus de 150.000 postes au second semestre 2021, anticipe l'Insee.

Le rebond de l'économie française se poursuivrait au début de l'année 2022, au rythme de 0,4% au premier trimestre et de 0,5% au deuxième trimestre, selon l'Institut, qui a établi ses projections en faisant l'hypothèse que "les restrictions sanitaires ne se durciraient pas davantage".

"Au printemps 2022, le PIB français se situerait alors à 1,4% au-dessus de son niveau d'avant-crise", malgré des difficultés d'approvisionnement qui "persisteraient en partie, ne se dissipant que lentement", prévoit l'Insee. L'acquis de croissance à mi-année s'élèverait ainsi à 3%, après une progression du PIB de 6,7% en moyenne annuelle attendue pour 2021.

Dans sa structure, "la croissance française serait surtout portée par les services marchands, et dans une moindre mesure par l'industrie", selon l'Insee, qui estime par ailleurs que "la consommation des ménages retrouverait au premier semestre 2022 son niveau d'avant-crise". L'investissement des entreprises, en revanche ralentirait après sa très vive progression en 2021.

L'inflation, qui a atteint 2,8% en novembre, devrait rester supérieure à 2,5% au premier semestre 2022, mais la contribution des prix de l'énergie diminuerait, tandis que celle des produits manufacturés augmenterait, en reflétant avec retard la vive hausse des prix de production dans l'industrie.

