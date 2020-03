France : l'Insee chiffre à 35% la perte d'activité économique liée au Covid-19

(Actualisation: chiffres du climat des affaires en mars)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La perte d'activité économique en France due aux mesures de confinement adoptées pour limiter la propagation du coronavirus, est actuellement chiffrée à 35%, a estimé jeudi l'Institut national de la statistique et des études économique (Insee).

L'Insee explique qu'il s'agit d'une perte d'activité "instantanée", soit l'écart constaté entre l'activité économique estimée pour la dernière semaine de mars et l'activité d'une semaine "normale".

L'Insee a également estimé qu'un confinement d'un mois en France aurait un impact de l'ordre d'une douzaine de point sur le produit intérieur brut (PIB) trimestriel, et de trois points sur le PIB annuel. Un confinement de deux mois aurait lui un impact d'environ 24 points sur un trimestre et de six points sur une année.

"L'Insee tentera, dans les prochaines semaines et si possible d'ici une quinzaine de jours, d'examiner comment évoluent ces estimations et d'apporter des éclairages sur la situation conjoncturelle de la France ", a expliqué l'institut.

Dans un communiqué séparé, l'Insee a indiqué que le climat des affaires avait lourdement chuté en mars. "A 95, l'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, perd dix points et connaît sa plus forte baisse depuis le début de la série (1980). La plus forte baisse datait précédemment d'octobre 2008, avec une chute de neuf points", a précisé l'institut.

La baisse du climat des affaires en mars est particulièrement marquée dans les services (-14 points) et le commerce de détail (-13 points), et le climat de l'emploi a également accusé un repli prononcé (-9 points).

