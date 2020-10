France : l'Insee maintient sa prévision d'une chute de 9% du PIB en 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a confirmé mardi sa prévision d'une chute de 9% du produit intérieur brut (PIB) de la France pour 2020.

Les anticipations pour la fin de l'année deviennent toutefois plus incertaines. "Comme depuis le début de la crise sanitaire, c'est l'évolution de l'épidémie qui devrait en grande partie conditionner celle de l'activité économique des tous prochains mois", a prévenu l'Insee dans un point de conjoncture publié mardi.

"Un durcissement durable des restrictions sanitaires pourrait ainsi provoquer une nouvelle contraction du PIB au quatrième trimestre", a averti l'Insee qui souligne que, a contrario, "l'évolution du PIB pourrait être positive en fin d'année", "si la situation sanitaire se stabilisait".

Après un vif rebond associé au déconfinement, le PIB devrait avoir crû de 16% au troisième trimestre, a précisé l'institut.

L'Insee estime que la pandémie devrait avoir coûté une dizaine de points de PIB en 2020. L'institut tablait sur une croissance de 1% avant la pandémie. Le gouvernement, de son côté, prévoit une baisse du PIB de 10% en 2020, avant un rebond de 8% en 2021, sous l'effet du plan de relance.

L'Insee anticipe par ailleurs une importante remontée du taux de chômage qui s'établirait à 9,7% fin 2020 en France hors Mayotte, soit 2,6 points de pourcentage de plus que mi-2020 et 1,6 point de pourcentage de plus qu'un an plus tôt.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire