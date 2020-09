France : l'Insee maintient sa prévision d'une contraction de 9% du PIB en 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a confirmé mardi sa prévision d'une chute du produit intérieur brut (PIB) de la France de 9% pour 2020.

"Certes, le recul du PIB au deuxième trimestre a été moins marqué qu'anticipé initialement, mais l'incertitude sanitaire tend à croître de nouveau et nous conduit à tempérer le rythme prévu pour la poursuite de la reprise", a indiqué l'Insee dans un point de conjoncture publié mardi.

L'Insee estime que la pandémie devrait avoir effacé une dizaine de points de PIB en 2020. L'institut tablait sur une croissance de 1% avant la pandémie. Le gouvernement, de son côté, anticipe une baisse du PIB de 11% en 2020.

L'Insee a également indiqué s'attendre "à ce stade" à un fort rebond de la croissance au troisième trimestre, à 17%, "compte tenu du niveau très bas où était tombée l'activité au trimestre précédent".

L'Insee anticipe par ailleurs à une importante remontée du taux de chômage qui s'établirait à 9,5% fin 2020 en France hors Mayotte, soit 2,4 points de plus que mi-2020 et 1,4 point qu'un an plus tôt.

