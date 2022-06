France : l'Insee prévoit une croissance de 2,3% et une inflation de 5,5% en 2022

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a estimé vendredi que la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la France atteindrait 2,3% en 2022, tandis que l'inflation s'inscrirait à 5,5% en moyenne annuelle, selon les prévisions contenues dans sa note de conjoncture.

Après un recul de 0,2% sur les trois premiers mois de l'année, l'institut de conjoncture anticipe une progression du PIB en rythme séquentiel de 0,2% au deuxième trimestre, puis de 0,3% au troisième comme au quatrième. En moyenne annuelle, l'Insee prévoit une croissance de 2,3% sur 2022. "Fin 2022, le PIB français se situerait à 1,2% au-dessus de son niveau de la fin 2019", note également l'entité publique.

"Si la croissance française a ployé au début de l'année en raison des chocs externes, elle ne romprait pas", a déclaré Julien Pouget, chef du département de la conjoncture de l'Insee, au cours d'un point presse virtuel.

L'institut s'attend à ce que l'inflation, mesurée par l'indice des prix à la consommation, poursuive sa progression. Après 5,2% sur un an en mai, la hausse des prix devrait atteindre 5,9% en juin, puis 7% en septembre, avant de se stabiliser entre 6,5% et 7% en fin d'année, selon ses projections.

"La hausse de l'inflation jusqu'en septembre résulterait majoritairement de celle des produits hors énergie. Ce serait notamment le cas des produits alimentaires et manufacturés, en lien avec les hausses marquées des prix de production agricoles et industriels", développe l'institut.

En moyenne annuelle, la hausse des prix est attendue à 5,5%, un niveau inédit depuis 1985 selon Julien Pouget. L'Insee a pris pour hypothèse un prix du baril de Brent à 120 dollars pour ses projections.

Nouvelle baisse du chômage à 7%

Malgré l'accélération de l'inflation, l'institut estime que le pouvoir d'achat des Français se redressera au second semestre grâce à différentes aides gouvernementales, l'exécutif préparant un projet de loi dans ce but. L'Insee a intégré dans sa prévision une série de mesures qui ont déjà fait l'objet d'annonces publiques de la part de l'exécutif, comme la suppression de la contribution à l'audiovisuel public et la reconduction et l'augmentation de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

"Mises bout à bout, ces mesures contribueraient à rehausser le revenu disponible brut (RDB) des ménages d'environ 1 point de pourcentage en 2022", considère l'institut. "Cela ne préjuge pas des mesures précises qui seront instaurées in fine, et dont les modalités sont susceptibles d'évoluer avant leur mise en place effective", prévient-il toutefois.

Sur l'ensemble de 2022, le pouvoir d'achat reculerait néanmoins de 0,6%, selon les prévisions de l'Insee.

L'institut anticipe également une nouvelle baisse du taux de chômage à 7% à la fin 2022 contre 7,4% un an plus tôt, avec 200.000 créations nettes d'emplois salariés attendues sur l'ensemble de l'année.

L'Insee a par ailleurs expliqué que les récents résultats des élections législatives "rajoutaient de l'incertitude" sur ses prévisions. "Il est difficile de quantifier en point de PIB ce que cette incertitude représente", a reconnu Julien Pouget.

