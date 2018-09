France: l'OCDE abaisse sa prévision de croissance à 1,6% pour 2018

Paris (awp/afp) - L'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) a abaissé jeudi de 1,9% à 1,6% sa prévision de croissance pour la France cette année, tout en la qualifiant de "solide" et en saluant les réformes d'Emmanuel Macron.

"La croissance devrait rester solide (...) en France, où l'impact des récentes réformes fiscales et du marché du travail améliorent les perspectives d'emploi et soutiennent l'investissement", a expliqué l'OCDE.

L'institution, basée à Paris, se montre toutefois légèrement moins optimiste que le gouvernement qui table sur une croissance "autour de 1,7%" cette année.

"La seule raison pour laquelle nous avons abaissé nos perspectives, c'est pour prendre en compte les chiffres du deuxième trimestre qui ont été un peu moins bons qu'attendu en mai", a expliqué à la presse la cheffe économiste de l'OCDE, Laurence Boone.

"Ce n'est donc pas un jugement sur (...) et les fondamentaux qui sont en train de tirer une croissance qui est solidement ancrée sur la consommation et, dans une certaine mesure, sur les investissements", a-t-elle ajouté.

"Plus le chômage va baisser, plus les salaires vont augmenter, plus cela va entretenir la croissance" en France, a affirmé Mme Boone.

Pour l'année prochaine, l'OCDE s'attend à un rebond de l'économie française à 1,8%, soit le même taux de croissance que l'Allemagne qui est plus exposée "à la volatilité des échanges commerciaux", a expliqué la cheffe économiste.

afp/buc