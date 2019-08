France : l'activité du secteur manufacturier s'est contractée en juillet

(Actualisation: commentaires d'Eliot Kerr, économiste d'IHS Markit)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'activité du secteur manufacturier en France s'est très légèrement contractée en juillet après deux mois consécutifs d'expansion, selon les données définitives publiées jeudi par IHS Markit.

L'indice PMI du secteur manufacturier en France s'est établi à 49,7 en juillet, contre 51,9 le mois précédent. L'indice est légèrement inférieur à l'estimation provisoire publiée le 24 juillet, qui se situait à 50.

Un chiffre supérieur à 50 traduit une expansion de l'activité par rapport au mois précédent. Inférieur à 50, il dénote une contraction.

Eliot Kerr, économiste chez IHS Markit, juge les derniers résultats de l'enquête "décevants", ceux-ci mettant en évidence une nouvelle contraction du secteur manufacturier français après une légère reprise en juin. Cette situation résulte notamment d'un retour à la baisse des niveaux de production et du volume global des nouvelles commandes, souligne-t-il.

"L'activité achats des fabricants français ayant en outre enregistré son plus fort recul depuis près de trois ans et les entreprises ayant réduit leurs effectifs pour la première fois depuis décembre 2018, les chances d'une reprise prochaine de la croissance semblent compromises et les faibles performances de l'industrie devraient continuer de peser sur l'économie du pays", conclut-il.

