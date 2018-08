France : l'activité du secteur privé a accéléré en août

(Actualisation: commentaires de Sam Teague, économiste d'IHS Markit.)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La croissance de l'activité du secteur privé en France a accéléré en août, selon les données préliminaires publiées jeudi par Markit Economics.

L'indice PMI composite de la France s'est établi à 55,1 en août, un plus haut en quatre mois, contre 54,4 le mois précédent.

Un chiffre supérieur à 50 indique une expansion de l'activité par rapport au mois précédent, tandis qu'un chiffre inférieur à 50 dénote un recul.

Dans le détail, l'indice PMI du secteur manufacturier s'est redressé à 53,7 en août, un point haut depuis trois mois, contre 53,3 en juillet, tandis que l'indice PMI du secteur des services s'est établi à 55,7, atteignant son niveau le plus haut depuis deux mois, contre 54,9 le mois précédent.

L'indice PMI manufacturier était attendu à 53,2 et celui des services à 55,1 en août.

"La croissance de l'activité globale s'accélère en août et atteint un plus haut de quatre mois, les taux d'expansion se redressant tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services", commente Sam Teague, économiste d'IHS Markit, qui attribue ce regain de croissance à la solidité de la demande intérieure et à une reprise des exportations.

