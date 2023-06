(Actualisation: précisions et commentaires de Norman Liebke, économiste à Hamburg Commercial Bank.)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'activité du secteur privé en France a connu en juin son plus fort recul depuis février 2021, selon les données préliminaires publiées vendredi par S&P Global et Hamburg Commercial Bank (HCOB).

L'indice PMI composite de la France a reculé à 47,3 en juin, son plus bas niveau depuis février 2021, après 51,2 en mai. Un chiffre supérieur à 50 indique une expansion de l'activité par rapport au mois précédent, tandis qu'un chiffre inférieur à 50 dénote une contraction. La baisse de l'activité en juin est la première depuis janvier dernier.

Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires tablaient sur une croissance de l'activité du secteur privé, avec un indice composite à 51 en juin.

Les données de juin continuent de signaler une baisse de la production manufacturière, mais c'est le secteur des services qui a fait basculer l'économie française en zone de contraction en juin, l'activité des prestataires de services ayant reculé pour la première fois depuis janvier, indiquent S&P Global et HCOB. Selon les entreprises interrogées, l'inflation et le durcissement des conditions financières, notamment en termes d'obtention de crédit, ont contribué à la baisse de l'activité en fin de deuxième trimestre.

L'indice PMI du secteur des services s'est établi à 48 en juin, son niveau le plus bas depuis 28 mois, après 52,5 en mai. L'indice PMI du secteur manufacturier a également reculé, à 45,5 en juin, contre 45,7 en mai. Il s'agit de son plus bas niveau depuis plus de trois ans.

Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires tablaient sur un indice des services à 52 et sur un indice du secteur manufacturier à 45,5 en juin.

"Avant ces derniers résultats de juin, notre modèle de prévision immédiate signalait une croissance trimestrielle globale nulle pour le deuxième trimestre, caractérisée par une contraction du secteur manufacturier et une croissance du secteur des services. Les données PMI HCOB du mois de juin changent maintenant la donne: l'activité devrait désormais reculer tant chez les fabricants que chez les prestataires de services et les prévisions s'orientent maintenant vers une contraction économique (baisse trimestrielle de -0,5% selon nos estimations)", commente Norman Liebke, économiste à Hamburg Commercial Bank.

"Si celle-ci ne constitue pas à elle seule une récession, le risque de voir une récession se matérialiser s'accroît", ajoute l'économiste.

-Aurélie Henri et Maylis Jouaret, Agefi-Dow Jones; ahenri@agefi.fr mjouaret@agefi.fr ed: VLV - LBO

Site Internet: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases?language=fr

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2023 04:08 ET (08:08 GMT)