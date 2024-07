PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'activité du secteur privé en France s'est rapprochée de la stabilisation en juillet, malgré un recul plus prononcé dans le secteur manufacturier, selon les données préliminaires publiées mercredi par S&P Global et Hamburg Commercial Bank (HCOB).L'indice PMI composite de la France s'est établi à 49,5 en juillet, son niveau le plus élevé depuis trois mois, après 48,2 le mois précédent. Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires tablaient sur un redressement un peu plus marqué de l'indice PMI composite en juillet, à 49,7.Un chiffre supérieur à 50 indique une expansion de l'activité par rapport au mois précédent, tandis qu'un chiffre inférieur à 50 reflète une contraction.L'indice PMI du secteur des services a progressé à 50,7 en juillet, son plus haut niveau depuis trois mois, après 48,8 en juin. L'indice du secteur manufacturier s'est en revanche replié à 44,1 en juillet, son niveau le plus faible depuis six mois, après 45,3 en juin.Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires tablaient sur un indice des services à 49,9 et sur un indice manufacturier à 45,8 en juillet.-Maylis Jouaret, Agefi-Dow Jones; mjouaret@agefi.fr ed: LBO

