Paris (awp/afp) - L'activité du secteur privé en France est restée en repli en janvier, pour le huitième mois consécutif, et la baisse s'est même légèrement accélérée, selon l'indice PMI publié lundi par le cabinet S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

L'indice la mesurant s'est replié de 44,8 en décembre à 44,6, et demeure sous le seuil de 50 qui démarque les zones de contraction et d'expansion de l'activité.

Dans le seul secteur des services, l'indice de l'activité commerciale s'est inscrit également en dessous de la barre du 50, se repliant de 45,7 en décembre à 45,4.

Le volume global des nouvelles affaires "est en net repli" dans l'ensemble du secteur privé, la demande ayant reculé dans le secteur manufacturier comme dans celui des services en janvier.

Le taux de contraction s'est toutefois replié à son plus bas niveau depuis cinq mois.

Dans la foulée, le volume des affaires en cours a également continué de reculer dans les deux secteurs couverts par l'enquête, le secteur manufacturier ayant de nouveau enregistré la plus forte contraction.

L'emploi a reculé pour un troisième mois consécutif en janvier dans le secteur privé. Cette tendance, souligne l'enquête "a toutefois exclusivement reflété les suppressions de postes dans le secteur manufacturier, les effectifs des prestataires de services ayant au contraire très légèrement progressé au cours du mois".

Parallèlement, la confiance des entreprises françaises s'est renforcée et a atteint un sommet de six mois en janvier.

Enfin, l'inflation des coûts a ralenti et affiché son rythme le plus faible depuis trente-quatre mois. En revanche, les prix facturés ont enregistré leur plus forte hausse mensuelle depuis juin dernier.

afp/al