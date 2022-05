France : l'activité manufacturière accélère en avril grâce à des commandes anticipées

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La croissance de l'activité manufacturière en France a accéléré davantage en avril qu'estimé initaliement, selon les données provisoires publiées lundi par S&P Global.

L'indice PMI du secteur manufacturier s'est établi à 55,7, contre 54,7 en mars. L'indice est supérieur à l'estimation provisoire publiée le 22 avril, qui s'établissait à 55,4.

Un chiffre supérieur à 50 indique une expansion de l'activité par rapport au mois précédent, tandis qu'un chiffre inférieur à 50 traduit un recul.

"La croissance s'est notamment appuyée sur une accélération de la hausse du volume global des nouvelles commandes, les clients ayant anticipé leurs commandes afin de se prémunir contre de nouvelles augmentations de prix et pénuries", indique S&P Global dans son communiqué. Cependant, "les difficultés d'approvisionnement en matières premières et la guerre en Ukraine ont pesé sur les calendriers de production des fabricants français" et les tensions inflationnistes ont perduré, prévient le fournisseur de données.

Selon Joe Hayes, économiste de S&P Global, la tendance observée en avril "est préoccupante à deux égards : d'abord, parce qu'elle témoigne d'un 'désancrage' des anticipations d'inflation, ensuite parce qu'elle préfigure un affaiblissement prochain de la demande ; si les clients anticipent leurs commandes, c'est qu'ils ne sont pas disposés à accepter de nouvelles hausses de prix".

"L'inflation galopante et les perspectives d'affaiblissement de la demande risquent de faire fléchir la croissance au cours des prochains mois", avertit-il.

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 25; vvenck@agefi.fr ed: ECH

Site Internet: https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2022 04:03 ET (08:03 GMT)