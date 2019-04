France : l'activité manufacturière s'est contractée un peu plus qu'escompté en mars

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'activité du secteur manufacturier en France s'est contractée un peu plus qu'initialement estimé en mars, selon les données définitives publiées lundi par IHS Markit.

L'indice PMI du secteur manufacturier français a reculé à 49,7 en mars, contre 51,5 le mois précédent. L'indice est légèrement inférieur à l'estimation provisoire publiée le 22 mars, qui se situait à 49,8.

Un chiffre supérieur à 50 traduit une expansion de l'activité par rapport au mois précédent. Inférieur à 50, il dénote une contraction.

La très légère contraction de l'activité manufacturière en mars "résulte d'un retour à la baisse de la production et des nouvelles commandes ainsi que du plus fort recul des ventes à l'export depuis trois mois. En conséquence, l'emploi a enregistré sa plus faible croissance depuis le début de l'année et les fabricants français ont procédé à la plus forte réduction de leur activité achats depuis deux ans et demi. Parallèlement, la hausse des prix des achats a ralenti, le taux d'inflation affichant son plus faible niveau depuis octobre 2016", indique IHS Markit dans un communiqué.

Eliot Kerr, économiste du fournisseur de données, souligne que "les derniers résultats de l'enquête sont d'autant plus inquiétants que les mouvements sociaux se poursuivent. Les manifestations des gilets jaunes empêchent tout rebond de la demande intérieure tandis que les conditions sur les marchés étrangers restent très difficiles, les nouvelles commandes à l'export diminuant en effet pour le septième mois consécutif".

