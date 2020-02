France : l'inflation à 1,4% sur un an en février

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les prix à la consommation en France ont augmenté de 1,4% sur un an en février, après une progression de 1,5% en janvier, a annoncé vendredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans le cadre d'une estimation provisoire.

"L'in ation baisserait donc légèrement, en lien avec un ralentissement marqué des prix de l'énergie et, dans une moindre mesure, des prix alimentaires", a développé l'Insee. "En revanche, les prix des produits manufacturés rebondiraient et ceux des services et du tabac accéléreraient légèrement sur un an", a poursuivi l'institut.

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation est resté stable en février, après un repli de 0,4% en janvier.

