France: l'inflation a finalement ralenti à 1,0% en août sur un an (Insee)

Paris (awp/afp) - La hausse des prix à la consommation a finalement reflué à 1,0% en août sur un an, du fait du recul des prix des produits manufacturés selon l'Insee, qui a ainsi revu jeudi à la baisse son estimation provisoire de +1,1% publiée fin août.

L'inflation avait déjà reculé à 1,1% en juillet, contre 1,2% en juin. Sur un mois en revanche, l'inflation se redresse à +0,5%, contre un recul de 0,2% en juillet, note l'Institut national des statistiques et des études économiques.

L'Insee explique ce ralentissement sur un an par un "recul plus marqué" du prix des produits manufacturés (-0,9%, après -0,6% en juillet), qui "provient d'un repli des prix de l'habillement et des chaussures après un rebond le mois précédent".

Les prix des autres produits manufacturés baissent quant à eux de 0,4 % sur un an, en particulier ceux des voitures neuves, tandis que le recul des prix des produits de santé s'est atténué.

Toutefois, ce repli a été "en partie compensé par une croissance à peine plus forte des prix alimentaires" (3,1% après 3% en juillet) , note l'Insee, et la hausse des prix des produits énergétiques et des services s'est poursuivie au même rythme sur un an.

L'inflation sous-jacente, un indicateur avancé qui permet d'avoir une idée de la tendance de l'évolution des prix dans les mois à venir, a diminué en août à 0,7% contre 0,9% en juillet.

Enfin, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert de base de comparaison avec les autres pays de l'Union européenne, a augmenté à 1,3% sur un an, poursuivant sur le même rythme que le mois précédent, toujours en deçà de l'objectif d'une inflation proche de 2% fixé par la Banque centrale européenne.

