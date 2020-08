France : l'inflation a ralenti à 0,2% sur un an en août

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'inflation en France a ralenti au mois d'août, sous l'effet d'une baisse des prix des produits manufacturés et de l'alimentation, a annoncé vendredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,2% sur un an en août, selon la première estimation de l'Insee. Les prix avaient progressé de 0,8% en juillet par rapport au même mois un an plus tôt.

"Cette baisse de l'inflation résulterait d'un repli des prix des produits manufacturés, en lien avec le décalage des soldes d'été, et d'un ralentissement de ceux de l'alimentation", a expliqué l'Insee. "En revanche, les prix de l'énergie baisseraient moins sur un an qu'en juillet", a ajouté l'institut.

Sur un mois en août, les prix à la consommation se sont repliés de 0,1%, après avoir augmenté de 0,9% en juillet, a également indiqué l'Insee.

-Lydie Boucher, Agefi-Dow Jones; lboucher@agefi.fr ed: DID

