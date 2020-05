France : l'inflation a ralenti à 0,2% sur un an en mai

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,2% sur un an en mai, marquant de nouveau le pas après une progression de 0,3% en avril, a annoncé vendredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans une première estimation.

"Cette baisse de l'inflation résulterait d'un recul accentué des prix de l'énergie et des produits manufacturés et d'un ralentissement des prix de l'alimentation. En revanche, les prix des services et du tabac accéléreraient sur un an", a expliqué l'Insee.

Sur un mois, les prix à la consommation sont stables, comme le mois précédent.

Comme pour le mois d'avril, "la crise sanitaire de la Covid-19 affecte la qualité des données du mois de mai: les relevés de prix dans les points de vente physiques sont suspendus depuis le 16 mars, certains points de vente étaient fermés et des produits n'étaient plus disponibles à l'achat, au moins en début de mois. Les prix correspondant à plus de quatre dixièmes de la consommation sont ainsi imputés du fait de la crise sanitaire", a précisé l'Insee.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

