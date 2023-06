PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'inflation en France a encore ralenti au mois de juin, à 4,5% sur un an contre 5,1% en mai et 5,9% en avril, selon les données provisoires sur les prix à la consommation publiées vendredi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

"Cette nouvelle baisse de l'inflation serait due au repli des prix de l'énergie (notamment lié à la nouvelle baisse sur un an des prix des produits pétroliers du fait de leur hausse mensuelle moins forte que celle observée en juin 2022) et au ralentissement des prix de l'alimentation", a indiqué l'Insee dans un communiqué.

Sur un mois, les prix à la consommation ont progressé de 0,2% en juin, après un repli de 0,1% en mai. Les prix de l'énergie ont légèrement rebondi, dans le sillage des prix des produits pétroliers, tandis que les prix des services ont augmenté à un rythme proche de celui du mois précédent. Les prix de l'alimentation (notamment hors produits frais) ont ralenti pour le troisième mois consécutif, a complété l'Insee.

L'indice des prix à la consommation harmonisé a augmenté de 5,3% sur un an en juin, après un bond de 6% en mai. Sur un mois, cet indice a progressé de 0,2% en juin, après avoir fléchi de 0,1% en mai.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2023 02:45 ET (06:45 GMT)