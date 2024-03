PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'inflation en France a ralenti à 3% sur un an en février, soit un peu moins qu'annoncé initialement, selon les données définitives publiées vendredi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

La première estimation de l'Insee, publiée le 29 février, était d'un taux d'inflation de 2,9% le mois dernier. En janvier, les prix avaient progressé de 3,1% sur un an.

"L'inflation annuelle diminue ainsi légèrement en février 2024, malgré la forte augmentation des prix sur un mois, en raison notamment d'effets de base" principalement liés à la forte hausse des prix dans l'alimentation et pour les produits manufacturés en février 2023, a expliqué l'Insee dans un communiqué.

La hausse des prix de l'énergie a pour sa part nettement accéléré sur un an en février, à +4,3% après +1,9% en janvier, tandis que les prix du tabac ont progressé de 18,7%, après +16,8%, a précisé l'Insee.

Sur un mois, les prix à la consommation ont un peu plus progressé que prévu, s'inscrivant en hausse de 0,9% en février, contre une estimation initiale de 0,8% et après avoir reculé de 0,2% en janvier.

"Ce rebond s'explique notamment par la forte accélération des prix de l'énergie (+4,1% après +0,1%), tirés par les prix de l'électricité (+9,3% après +0,4%) et des produits pétroliers (+3,5% après -0,9%)", a indiqué l'institut.

L'indice des prix à la consommation harmonisé, qui permet les comparaisons entre pays de l'Union européenne, a augmenté un peu plus que prévu, de 3,2% sur un an en février, contre une précédente estimation de 3,1% et après 3,4% en janvier. Sur un mois, l'indice a progressé de 0,9% en février, un chiffre conforme à l'estimation initiale, après un recul de 0,2% en janvier.

