France : l'inflation confirmée à 1,1% en juillet sur un an

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les prix à la consommation en France ont augmenté de 1,1% sur un an en juillet, après une progression de 1,2% en juin, a confirmé mercredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

"Cette légère baisse de l'in ation résulte d'un ralentissement, sur un an, des prix de l'énergie, des services et du tabac", a détaillé l'Insee. "En revanche, l'accélération des prix des produits alimentaires et le moindre recul de ceux des produits manufacturés limitent la baisse de l'in ation", a poursuivi l'institut.

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation s'est replié de 0,2% en juillet, après une hausse de 0,2% en juin.

L'indice des prix à la consommation dit harmonisé, qui permet les comparaisons entre membres de l'Union européenne, a crû de 1,3% sur un an en juillet, après une hausse de 1,4% en juin, a indiqué l'Insee.

Ces évolutions sont conformes aux estimations provisoires publiées par l'institut le 31 juillet.

L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, s'est par ailleurs établie à 0,9% sur un an en juillet, soit le même niveau qu'en juin.

