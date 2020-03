France : l'inflation confirmée à 1,4% sur un an en février

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les prix à la consommation en France ont augmenté de 1,4% sur un an en février, après une progression de 1,5% en janvier, a confirmé jeudi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans une deuxième estimation.

"Le ralentissement des prix de l'énergie et de l'alimentation est en partie compensé par le rebond des prix des produits manufacturés et l'accélération de ceux des services et du tabac", a détaillé l'Insee.

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation est stable, après un repli de 0,4% en janvier.

Ces évolutions sont conformes à la précédente estimation publiée par l'Insee.

L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, s'est établie à 1,3% sur un an en février, après 1% en janvier.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire