France : l'inflation confirmée à 2,2% sur un an en octobre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les prix à la consommation en France ont augmenté de 2,2% sur un an en octobre, après une progression identique en septembre, a confirmé l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans son estimation définitive publiée mercredi.

"Cette stabilité de l'inflation provient d'une accélération, sur un an, des prix des services et de l'énergie, compensée par un ralentissement de ceux des produits frais et une baisse un peu plus marquée des prix des produits manufacturés", a expliqué l'Insee.

Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,1%, après un repli de 0,2% en septembre. Ce rebond résulte d'une accélération des prix énergétiques (+1,8 % après +0,9 %), compensée en partie par un repli des prix des produits frais (-1,2 % après +3,8%). Les prix des services sont restés stables après un repli de 1,5 % en septembre, de même que les prix des produits manufacturés après une hausse de 1,3 % le mois précédent.

L'indice des prix à la consommation dit harmonisé, qui exclut les prix les plus volatils (pétrole, produits frais) et ceux soumis à l'intervention de l'Etat, a également progressé de 0,1 % sur un mois, après une baisse de 0,2% en septembre. Sur un an, cet indice croît de 2,5 %, comme le mois précédent.

