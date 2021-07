France: l'inflation fléchit légèrement à 1,2% sur un an en juillet

Paris (awp/afp) - La hausse des prix à la consommation s'est élevée à 1,2% sur un an en France au mois de juillet, contre 1,5% en juin, selon l'estimation provisoire publiée vendredi par l'Insee.

Ce ralentissement de l'inflation "résulterait du repli des prix des produits manufacturés, en lien avec le décalage des soldes d'été, du ralentissement des prix des services et - dans une moindre mesure - du tabac", tandis que "les prix de l'alimentation rebondiraient et ceux de l'énergie accéléreraient", explique l'Institut national des statistiques.

Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,1%, comme en juin, toujours selon les chiffres provisoires.

Ainsi, les prix de l'alimentation ont progressé de 0,8% en juillet sur un an, alors qu'un mois plus tôt ils affichaient un repli de 0,2%, tirés par le rebond des prix des produits frais (désormais en hausse de 3,4% sur un an, alors qu'ils s'étaient fortement appréciés en juin 2020).

L'estimation provisoire fait état d'un bond de 12,4% des prix de l'énergie en juillet sur un an, tandis que ceux des services se sont renchéris de 0,7%. Une tendance liée à la période estivale, souligne l'Insee.

Les prix des produits manufacturés sont quant à eux en recul de 1,1%, à l'image notamment des prix de l'habillement et des chaussures.

Enfin, l'indice des prix à la consommation harmonisé, qui sert de base de comparaison au niveau européen, a lui augmenté de 1,6% sur un an en juillet, contre 1,9% en juin.

afp/al