France: l'inflation ralentit à 1,6% sur un an en décembre (Insee)

Paris (awp/afp) - La hausse des prix à la consommation a ralenti à 1,6% sur un an en décembre, du fait notamment "d'un ralentissement des prix de l'énergie, des services et du tabac", selon les chiffres définitifs publiés mardi par l'Insee, confirmant sa première estimation.

Sur un an, la progression des prix à la consommation ralentit "pour le deuxième mois consécutif: +1,6% en décembre après +1,9% en novembre et +2,2% en octobre", indique l'Insee. "La baisse de l'inflation résulte d'un ralentissement des prix de l'énergie, des services et du tabac et d'un recul plus prononcé de ceux des produits manufacturés. En revanche, les prix de l'alimentation accélèrent".

L'inflation sous-jacente sur un an, c'est-à-dire corrigée des variations saisonnières et débarrassée des phénomènes conjoncturels tels que la volatilité des prix de l'énergie, est pour sa part stable, à 0,7% comme le mois précédent.

Le ralentissement des prix de l'énergie "s'explique par un ralentissement prononcé des prix des produits pétroliers", note l'Insee, tandis que les prix des services augmentent de 0,9% en décembre 2018 sur un an.

"En décembre 2018, les prix de l'alimentation accélèrent après deux mois de ralentissement: +2,5% sur un an après +1,9% le mois précédent", poursuit l'institut qui note que "les prix des légumes frais s'envolent (+11,4% sur un an après +5,3%)". "Ceux des fruits frais (+4,2% sur un an après +3,5%) et des poissons frais (+4,4% après +2,5%) accélèrent aussi, mais de façon plus modérée".

En décembre 2018, l'indice des prix à la consommation (IPC) est stable sur un mois, après un repli de 0,2% en novembre. La nette baisse des prix de l'énergie (-2,4% après -0,7%) et le repli de ceux des produits manufacturés (-0,2% après +0,1%) sont en effet compensés par un rebond des prix des services (+0,4% après -0,3%) et de l'alimentation (+0,6% après -0,2%).

afp/buc