France : l'inflation ralentit en juillet à 1,1% sur un an

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les prix à la consommation en France ont augmenté de 1,1% sur un an en juillet, après une progression de 1,2% en juin, a annoncé vendredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans une estimation provisoire.

"Cette légère baisse de l'in ation résulterait d'une décélération des prix de l'énergie, des services et du tabac. En revanche, les prix alimentaires seraient plus dynamiques qu'en juin et ceux des produits manufacturés baisseraient à peine moins, a détaillé l'Insee.

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation se replie de 0,2% en juillet après une hausse de 0,2% en juin.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones;

