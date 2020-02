France: l'inflation ralentit légèrement à 1,4% sur un an en février

Paris (awp/afp) - Les prix à la consommation en France ont augmenté de 1,4% en février, soit légèrement moins qu'en janvier (1,5%), selon une estimation encore provisoire publiée vendredi par l'Insee.

Ce petit coup de frein est dû à "un ralentissement marqué des prix de l'énergie et, dans un moindre mesure, des prix alimentaires", explique l'Institut national des statistiques dans un communiqué.

Les produits manufacturés ont augmenté de 0,3% sur un an, après une baisse de 0,3% en janvier, tandis que la hausse des prix de l'énergie n'est plus que de 1,1%, également sur un an, contre 4,5% le mois dernier.

Sur un mois, l'inflation est stable, après une baisse de 0,4% en janvier, grâce à un rebond des prix des produits manufacturés après la fin des soldes.

Les prix des tabacs, qui ont bondi de 14,5% sur un an, sont stables sur un mois. Ces prix vont à nouveau augmenter en mars sous l'effet d'une hausse de taxes.

Sur un an, la hausse des prix alimentaires s'est tassée à 1,8% contre 2% en janvier, mais celle des produits frais s'est accélérée, passant de 2,4% à 3,3%.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert pour les comparaisons avec les autres pays de l'Union européenne, s'est légèrement replié à 1,6%, contre 1,7% en janvier, toujours selon l'Insee.

afp/vj