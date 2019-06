France : l'inflation révisée à la baisse à 0,9% sur un an en mai

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,9% sur un an en mai, après une hausse de 1,3% en avril, selon les chiffres définitifs de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) publiés vendredi.

Par rapport à son estimation provisoire publiée le 29 mai dernier, l'Insee a revu à la baisse de 0,1 point les évolutions sur un mois et sur un an de l'indice des prix à la consommation.

Le ralentissement de la hausse des prix sur un an s'explique par "un moindre dynamisme des prix des services, de l'énergie et de l'alimentation et une baisse plus prononcée des prix des produits manufacturés", a expliqué l'Insee dans un communiqué.

Cependant, la baisse du taux d'inflation est atténuée par une accélération du renchérissement des prix du tabac, de 8,1% sur un an en avril à 9,1% en mai.

Sur un mois, les prix à la consommation ont progressé de 0,1%, après une hausse de 0,3% en avril, en raison de la baisse des prix des services, de 0,2% en mai après une hausse de 0,5% en avril.

L'indice des prix à la consommation dit harmonisé, utilisé pour les comparaisons entre membres de l'Union européenne, a pour sa part crû de 1,1% sur un an en mai, après une hausse de 1,5% en avril.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones

