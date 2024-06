PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'inflation en France s'est établie à 2,3% sur un an en mai, un chiffre légèrement supérieur à l'estimation initiale de 2,2%, selon les données définitives publiées vendredi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Les prix à la consommation avaient augmenté de 2,2% sur un an en avril.

En mai, "cette légère hausse de l'inflation résulte d'une nouvelle accélération sur un an des prix de l'énergie (+5,7% après +3,8%) liée à un effet de base sur les prix des produits pétroliers (+2,9% après -0,7%)", a expliqué l'Insee dans un communiqué.

La hausse des prix de l'alimentation a légèrement accéléré, à 1,3% en mai après 1,2% en avril, tandis que celle des prix des services a ralenti, à 2,8% après 3%, de même que celle des prix du tabac, à 8,7% après 9%, a détaillé l'Insee.

Sur un mois, les prix à la consommation sont, comme estimé initialement, restés stables en mai, après une progression de 0,5% en avril.

L'indice des prix à la consommation harmonisé, qui permet les comparaisons entre pays de l'Union européenne, a augmenté de 2,6% sur un an en mai, après 2,4% en avril. Sur un mois, l'indice a progressé de 0,1% en mai après 0,6% en avril. Les évolutions de mai sur un an et un mois ont été révisées à la baisse de 0,1 point, a précisé l'Insee.

