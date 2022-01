France : l'inflation se stabilise à 2,8% sur un an en décembre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les prix à la consommation en France ont augmenté de 2,8% sur un an en décembre, après une progression similaire en novembre, selon la première estimation de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) publiée mardi.

"Les prix des produits manufacturés et de l'alimentation accéléreraient nettement", a indiqué l'institut. "Les prix du tabac seraient stables comme en novembre et ceux de l'énergie et des services ralentiraient", a ajouté l'Insee.

Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,2% en décembre, après 0,4% en novembre. Par rapport à novembre, "les prix de l'énergie se replieraient dans le sillage de ceux des produits pétroliers", a notamment souligné l'Insee.

January 04, 2022 02:45 ET (07:45 GMT)