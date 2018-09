France : la BEI et la Région SUD - Provence-Alpes-Côte d'Azur signent un nouveau partenariat financier de 150 m d'euros pour les lycées

Lors du Congrès Régions de France, dont la 14ème édition se déroule à Marseille, Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI et Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Député européen, ont signé un contrat de financement d'un montant de 150 millions d'euros pour la rénovation et la modernisation des lycées du territoire.

Accordé à des conditions financières particulièrement attractives grâce à la notation triple A de la Banque, ce nouveau partenariat porte à 800 millions d'euros, le montant total des financements de la BEI dédié aux lycées de cette région. Il s'agit du plus important investissement global accordé par la BEI à une région pour ses lycéens.

Ce nouveau financement d'un montant de 150 millions d'euros sera axé sur la mise en œuvre de 20 opérations en faveur des lycées publics de la Région SUD - Provence-Alpes-Côte d'Azur : 7 nouveaux lycées seront ainsi construits sur le territoire régional alors que 12 autres pourront être modernisés et aménagés pour répondre aux nouveaux besoins d'accueil et de formation des lycées. Ce financement permet également l'acquisition et l'aménagement d'un bâtiment de la Région abritant les services dédiés à l'éducation et à la formation des jeunes.

« C'est un financement d'envergure axé sur la formation et l'emploi des jeunes de ce territoire » a souligné le Vice-président Ambroise Fayolle durant la cérémonie de signature. Face à un taux de chômage des jeunes qui reste élevé, notre objectif est de donner plus de chances de réussite aux jeunes. L'optimisation énergétique des bâtiments est également au cœur de ce financement pour créer des conditions optimales d'étude et de lieu de vie tout en réduisant les coûts de fonctionnement et d'émissions de carbone. La formation des jeunes et la modernisation des établissements sont une de nos grandes priorités d'action pour l'ensemble des régions françaises. C'est pourquoi dès 2019 un financement supplémentaire de 750 millions d'euros sera mis en place pour accélérer le financement du secteur de l'éducation et de la formation en France. »

« Cette signature de convention démontre une nouvelle fois que l'Europe est un outil formidable pour nos territoires. Elle sait si on sait s'en servir ! A la Région, nous avons déjà obtenu en 3 ans plus de 2 milliards d'euros qui viennent au soutien de nos entreprises, de la formation professionnelle, du monde de la recherche et bien sûr de nos agriculteurs. C'est un enjeu considérable.

Avec la Banque européenne d'investissement, nous entretenons d'excellentes relations de travail, avec un objectif crucial : donner à nos 195 000 lycéens les meilleures conditions pour mener leurs études et avancer dans la vie. Je suis très heureux de signer cette convention » a ajouté Renaud Muselier.

La BEI a noué un partenariat pérenne et de grande qualité avec la Région SUD - Provence-Alpes-Côte d'Azur avec plus de 2,2 milliards d'euros d'investissements directs en faveur du développement de ce territoire et sur des secteurs clefs tels que le transport avec les TER, l'aéroport de Nice, les tramways de Marseille et de Nice, la rocade L2 de Marseille, la formation des jeunes avec le campus Aix-Marseille, les lycées et très prochainement les collèges, le soutien à l'innovation et aux entreprises innovantes, comme par exemple Sunpartner Technologies, Amadeus ou encore la société Virbac, financées dans le cadre du Plan Juncker.