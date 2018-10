France : la BEI et la Société du Grand Paris signent un nouveau contrat de financement de 500 millions d’euros

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d'investissement (BEI), et Thierry Dallard, président du directoire de la Société du Grand Paris, ont signé aujourd'hui un contrat de financement de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express de 500 millions d'euros. Cette troisième tranche de financement pour le projet porte l'engagement total de la BEI à 2,5 milliards d'euros.

Ce contrat de financement vient répondre au besoin de financement de la Société du Grand Paris qui s'élève à plus de 8 milliards d'euros d'ici à 2020. En 2018, la Société du Grand Paris a prévu d'emprunter 2,4 milliards d'euros et plus de 3 milliards en 2019. Le soutien de la BEI constitue un socle de financement solide qui permet à la Société du Grand Paris de poursuivre le développement du projet tout en bénéficiant de conditions financières particulièrement attractives grâce à la notation financière triple A de la BEI.

Cette signature s'est déroulée sur le chantier de la gare Arcueil - Cachan, située sur la future ligne 15 Sud du nouveau métro, en présence d'Hélène de Comarmond, maire de Cachan, et d'Albane Gaillot, députée. Du long de ses 33 km, cette ligne reliera en moins de quarante minutes Pont-de-Sèvres à Noisy - Champs.

« Dans la phase d'accélération des travaux que nous connaissons aujourd'hui sur la ligne 15 Sud, cette signature marque la réaffirmation du soutien financier de la BEI à nos côtés et dans la durée. Cet engagement s'inscrit pleinement dans la stratégie financière de la Société du Grand Paris qui, avec des besoins de financement récurrents de l'ordre de trois milliards d'euros par an, s'apprête à recourir aux marchés financiers internationaux par l'intermédiaire d'émissions obligataires 100 % vertes ».

Thierry Dallard, président du directoire de la Société du Grand Paris

« Il s'agit d'un financement d'envergure pour un grand projet urbain qui reliera les grands pôles d'activité de la Métropole tout en désenclavant certains territoires. En finançant la ligne 15 Sud, la BEI a fait le choix de soutenir une offre de transport performante, durable et plus accessible. Cette nouvelle ligne améliorera la mobilité des Franciliens tout en étant un accélérateur pour l'attractivité et la compétitivité économique de l'Ile de France. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI