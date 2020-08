France : la chute du PIB confirmée à 13,8% au 2e trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le produit intérieur brut de la France a plongé de 13,8% au deuxième trimestre, par rapport au trimestre précédent, a confirmé vendredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Au premier trimestre, le PIB du pays avait reculé de 5,9% par rapport aux trois mois précédents.

La chute du PIB au premier semestre a été provoquée par l'arrêt des activités non essentielles dans le cadre du confinement mis en place entre la mi-mars et le début mai, a rappelé l'Insee. La levée progressive des restrictions a conduit à une reprise progressive de l'activité économique en mai et juin, a ajouté l'institut.

-Lydie Boucher, Agefi-Dow Jones; lboucher@agefi.fr ed: DID

Agefi-Dow Jones The financial newswire