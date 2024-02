La hausse est déjà finie ?

Les marchés financiers ont atterri hier, après un long vol haussier. Les principaux indices n'ont toutefois perdu qu'un peu de terrain, car les investisseurs ont du mal à se retenir d'acheter. On va examiner ce matin quelques éléments de contrariété, histoire d'éviter de citer à tout bout de champ cette entreprise technologique américaine dirigée par un gars qui ne quitte jamais sa veste en cuir et qui fait la pluie et le beau temps en ce moment sur les marchés.