Alphabet et Microsoft se neutralisent

La campagne de résultats de la première moitié de l'année 2023 bat son plein avec, à la clé, de bonnes et de mauvaises surprises. Les places chinoises se remettent la tête à l'endroit, les valeurs technologiques reprennent le leadership aux Etats-Unis et l'Europe est entrée dans une période de flottement alors que le rythme des publications de résultats trimestriels d'entreprises s'intensifie. Voilà pour le décor général, alors que les financiers ont en ligne de mire la réunion périodique de la Réserve Fédérale qui monopolisera l'attention ce soir à 20h00, heure française. On en parle forcément dans la chronique du jour, le tout saupoudré de résultats de grandes pointures.