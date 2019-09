France: la consommation des ménages français en biens stable en août (Insee)

Paris (awp/afp) - Les dépenses des ménages français en biens sont restées stables (+0,0%) en août alors que le rebond de juillet laissait entrevoir une accélération de la consommation dans les prochains mois, a annoncé vendredi l'Insee dans un communiqué.

D'après l'organisme public, la hausse des dépenses en biens fabriqués (+1,1%) lors du 4e mois consécutif est contrebalancée par la baisse des achats alimentaires (-0,9%) et de la consommation d'énergie (-1,3%).

Sur un mois, la consommation de biens fabriqués durables a accéléré (+1,6% après +1,7% en juillet). Les ventes de matériels de transport ont ainsi gagné 2,4%, tandis que l'augmentation des dépenses en biens d'équipement du logement (+0,2%) s'appuie sur les achats de meubles.

Les dépenses en habillement-textile ont pour leur part regagné du terrain (+1,6%) après un tassement (-1,8%) en juillet, tandis que la consommation d'énergie s'est repliée (-1,3% après +0,2%).

Les achats alimentaires, enfin, ont nettement baissé de 0,9% après avoir progressé de 0,4% en juillet. Cette baisse est générale et concerne tant les aliments transformés de l'industrie agro-alimentaire (viande, produits laitiers, etc.) que les biens directement issus de l'agriculture (fruits et légumes frais).

Les chiffres de la consommation sont une donnée importante pour la croissance française, traditionnellement stimulée par les achats des ménages. Le chiffre de l'Insee ne prend toutefois en compte que la consommation de biens, et pas celle de services.

