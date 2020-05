France: la consommation des ménages s'écroule d'un tiers en avril

Paris (awp/afp) - La consommation des ménages en France a fondu d'un tiers (33,7%) au mois d'avril par rapport à celle du mois de février, avant la crise sanitaire, et de 20,2% par rapport à mars, selon des données publiées par l'Insee vendredi.

En avril, les Français ont été confinés durant l'intégralité du mois en raison de la pandémie de coronavirus, tandis que le confinement n'a été en place que durant la deuxième moitié du mois de mars. Par rapport à avril 2019, la consommation des ménages a également chuté de plus d'un tiers (34,1%) le mois dernier.

C'est la consommation de biens fabriqués qui chute le plus lourdement, de 42,6% entre mars et avril après 42,1% entre février et mars. Par rapport à avril 2019, cette consommation s'est écroulée des deux tiers (66,6%) le mois dernier.

Les ménages confinés ont profité de la baisse des prix du pétrole et de leurs moindres déplacements pour diminuer leurs dépenses en énergie: elles reculent de 22,8% sur un mois et de 33,2% sur un an. La consommation alimentaire, qui avait bondi de 9,2% sur un mois en mars lorsque les Français ont stocké des produits alimentaires de base au début du confinement, s'est repliée de 5,4% en avril. Sur un an, elle continue toutefois à s'inscrire en hausse le mois dernier, de 2,3%.

